Hüsamettin Çetinkaya, aday adayı

KUMLUCA Belediyesi eksi Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanlığına gelerek Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için başvuru yaptı. Çetinkaya, aday adaylığı başvuru dosyasını Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer'e verdim.

Hüsamettin Çetinkaya'nın aday adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Yavuzer, "Sevgili başkanım, yol arkadaşım Hüsamettin Çetinkaya'nın aday adaylığı hayırlı olsun. İnşallah Çetinkaya'yı önümüzdeki süreçte aday olarak görürüz. Adaylar genel merkez yoklaması ile belirlenecek. Hedefimiz ilçe teşkilatı olarak, genel merkezimizin belirlediği adayı destekleyerek ve daha önceki dönemlerde olduğu gibi seçimi kazandırmak. Aday adayların genel merkezimizin belirlediği aday etrafında birleşmesini istiyoruz" dedi.

ADAYLAR TAMAYÜLLE BELİRLENECEK

Belediye başkan adaylarının temayül yoklaması sonunda belirleneceğini vurgulayan Arif Yavuzer, "18 Kasım Pazar günü Antalya'da temayül yoklaması yapılarak, genel merkezimiz tarafından belediye başkan adaylarımız belirlenecek. İl ve ilçe başkanları aday olmaları halinde temayül yoklamasına dâhil edilmeyecek" diye konuştu.

GÖZYAŞI GİBİ BİR MANZARA

Başkan aday adayı Hüsamettin Çetinkaya ise "Milletvekilliği sürecinde hepimizin kırgınlığı oldu. Daha önce böyle bir adaylık sürecim olmamıştı. Gözyaşı gibi bir manzara. İçinizde bir burukluk var. Gönül arzu ediyordu. Kumluca olarak 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmamız konusunda bir arzunuz vardı. Nasip olmadı. Dedik ki hiç önemli değil, vekil de olsak, sade Vatandaş da olsak, belediye başkanı da olsak birbirimize karşı olan bu sevgi, bu muhabbet olduğu sürece biz Kumluca'ya hizmet etmeye şiar edindik. Ama artık önümüze bakıyoruz" dedi. Başkan Çetinkaya, vatandaşların talebi üzerine yeniden aday adayı olduğu söyledi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den Kumluca Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Çetinkaya, son üç dönemi Ak Parti olmak üzere aralıksız 4 dönem Kumluca Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Çetinkaya, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti'nden milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmişti.