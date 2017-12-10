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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı ama nereye gittiğini kimse bulamadı

Isparta'da kontrolden çıkarak refüje çıkan aracın ihbarını alan sağlık ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sürücü dahil kimseyi bulamayınca şaşkına döndü

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı ama nereye gittiğini kimse bulamadı

Isparta'da kontrolden çıkarak refüje çıkan aracın ihbarını alan sağlık ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sürücü dahil kimseyi bulamayınca şaşkına döndü

10 Aralık 2017 Pazar 14:38
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı ama nereye gittiğini kimse bulamadı
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ISPARTA kent merkezinde kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Feci kazada en çok şaşırtan olay ise sürücünün bulunamayışı oldu.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Kaza geçtiğimiz akşam saat 23.50 sıralarında Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 124.Cadde üzerinde seyreden otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünde seyrettiği esnada bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı.

KAZAYI GÖREN ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Ayazmana'daki halı saha yakınında meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazaya konu olan otomobil hurdaya döndü.

Olayı gören çevredekiler, yaralı olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Servis Ekipleri ve polise bildirdi.

ARADILAR AMA BULAMADILAR

Kazada yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaptıkları bütün arama ve araştırma çalışmalarına rağmen hiçbir muhataba rastlayamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de kazaya karışan sürücüyü aramak için büyük çaba harcadılar.

Polis ve sağlık ekiplerinin bütün çabalarına rağmen olay yeri ve çevresinde kazanın muhatabı bulunamadı.

HASTANELER TEYAKKUZA GEÇTİ

Yaşanan trajikomik olay sonrasında Emniyet güçleri de alarma geçerken, yaralı bulunması muhtemel olduğu belirtilen kazayla ilgili hastaneler de teyakkuza geçti.

Kazayla ilgili henüz bir yaralı veya sürücüye ulaşılamazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Isparta3. Sayfa
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