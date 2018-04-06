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Hurdacıdaki tüp patladı mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hurdacıda tüpün patladı, çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

Hurdacıdaki tüp patladı mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hurdacıda tüpün patladı, çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

06 Nisan 2018 Cuma 14:30
Hurdacıdaki tüp patladı mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü
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GAZİANTEP'İN Şahinbey ilçesinde hurdacıda tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü.
 Tekstilkent Mahallesi 47029 Nolu Sokak'taki hurdacıda ayrıştırma çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.
EV VE İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI
Patlamada Cemal Akkuyu (35) yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.
Gaziantep'te Hurdacıda Tüp Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü
Çevik kuvvet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, hurdacının bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yaptığı açıklamada, hurda yığınları arasındaki eski bir tüpün patladığını söyledi.
Gaziantep'te Hurdacıda Tüp Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü
Yılmaz, "Emniyet ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde mutfak veya sanayi tipi bir tüp olduğu kesinleşti.
Gaziantep'te Hurdacıda Tüp Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü
Başka bir patlayıcı unsur var mı, araştırılıyor. Şu an bir kişi hayatını kaybetti, yaralı yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepşahinbeyHurdacı
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