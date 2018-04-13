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Hurda diye aldığı sobadan poşetler dolusu altın çıktı

Burdur'da hurdacının akademisyenden aldığı sobadan bir poşet altın çıktı. Hurdacının altınları teslim ettiği akademisyen de şok yaşadığını ve altınlardan haberi olmadığını belirtti

Hurda diye aldığı sobadan poşetler dolusu altın çıktı

Burdur'da hurdacının akademisyenden aldığı sobadan bir poşet altın çıktı. Hurdacının altınları teslim ettiği akademisyen de şok yaşadığını ve altınlardan haberi olmadığını belirtti

13 Nisan 2018 Cuma 18:20
Hurda diye aldığı sobadan poşetler dolusu altın çıktı
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BURDUR'DA hurdacının satın aldığı sobanın içinden bir poşet altın çıktı. Altınları sahibine teslim eden hurdacı, "insanlık ölmemiş" dedirtti.

ALDIĞI HURDA SOBADAN 100 ALTIN ÇIKTI
Burdur kent merkezinde hurdacılık yapan Aşır Öztürk, bir akademisyenden kömür sobası ve fırın benzeri eski eşyaları satın aldı. Hurda olarak aldığı sobanın kullanılabilir durumda olduğunu gördükten sonra bir ihtiyaç sahibine vermek isteyen Öztürk, sobayı kimse almayınca iş yerine getirdi.
Sobanın içinden gelen sesler üzerine içini açan Öztürk, poşete konulmuş vaziyette metal çay kutularında 100 adet altın buldu. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan Öztürk, kardeşleri ve eşiyle görüştükten sonra altınları hurdayı aldığı kişiye teslim etti.

HURDA OLARAK ALDIĞI SOBAYI KİMSE İSTEMEDİ
Yaşadığı durumu anlatan Öztürk, "Burdur Menderes Mahallesi'nde bir arkadaş 'hurdalarım var, gel al' diye telefon etti. Oraya gittiğimde, hurda olarak soba ve fırınları aldım. Sobaya baktığımda kullanılabilir durumdaydı. Ben de sürekli gittiğim bir kahvehaneye giderek, orada ihtiyaç sahibi olanlara sobayı satmayı teklif ettim. Sonra geldim, kız kardeşime 'al bu sobayı kullan' dedim, o da 'istemem' dedi. Sobayı kimse almayınca dükkana geldik, bir garibana veririz belki diyerek kenara ayırdım" dedi.

İÇİNDEN ÇIKAN SESLER ÜZERİNE ALTINI FARK ETMİŞ
Kimsenin istemediği sobayı iş yerine getirdikten sonra içinden gelen sesle bir şeyler bulunduğunu fark ettiğini dile getiren Öztürk, o anları şöyle anlattı:

"Sobayı indirirken içinden sesler gelince sobayı açtım. İçerisinden dirsekler ve 2 tane poşet çıktı. Kat kat sarılmış bir poşetti. Bir kenara attım, sonra geri aldım, içinde ne olduğunu görmek için açtım. İçinden metal çay kutuları ve küçük altın kutuları çıktığını gördüm. Altınları aldım ve bir kenara koydum. Sonrasında kardeşlerim ve eşimle görüştükten sonra sahibine vermeye karar verdik."

SOBAYI VEREN KİŞİNİN DE ALTINLARDAN HABERİ YOKTU
Sobanın sahibine ulaştıktan sonra hurda aldığı eve tekrar gittiğini belirten Öztürk, soba sahibinin de durumdan habersiz şekilde şok olduğunu anlattı.
Soba sahibinin, altınların babası tarafından konulmuş olabileceğini ifade ettiğini söyleyen Öztürk, "Soba aldığım kişiye, 'içinde değerli bir eşyanız var mıydı?' dedim. 'Bilmiyorum ama belki babam falan koymuş olabilir' yanıtını verdi. Sobanın içinden bir poşet altın çıktığını söyleyince o da şok oldu. O anda 'Allah razı olsun, böyle insanlar var mıydı?' dedi, başka bir şey diyemedi. Onun da durumdan haberi yokmuş. Sonra öğrendik ki altın, hurdayı aldığım kişinin babasının yıllarca yaptığı birikimmiş. Götürdüm, teslim ettim" ifadelerini kullandı.
Ortaya çıkan altınların babasına ait olduğu öğrenilen ve ismini vermek istemeyen akademisyen ise, hurda işletmesine gelerek Öztürk'e duyarlılığı için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
BurdurHurdaAltın
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