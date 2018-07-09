Hulusi Akar kimdir?

ORGENERAL Hulusi Akar 1952 Kayseri doğumlu, 1972 yılında Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında Trakya Hududunda, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulunda Takım, Bölük Komutanlığı ve Bilgi İşlem Subaylığı görevlerinde bulundu. 1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun oldu. Genelkurmay Başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli karargâh ve birliklerde Harekât ve Eğitim Kısım Amirliği, İcra Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini icra etti..

Ayrıca, Kara Harp Akademisinde Öğretim Elemanlığı ve 1990-1993 yılları arasında Napoli / İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhında İstihbarat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. Orgeneral Akar, 1993-1994 yıllarında K.K. Özel Kalem Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş, 1997-1998 yıllarında Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı görevinde bulunmuştur.

1998 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve bu rütbede 1998-2000 yılları arasında Tunceli/Hozat'ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-2002 yılları arasında Napoli / İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2002 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle; 2002-2005 yılları arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı, 2005-2007 yılları arasında Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yapmış ve 2007 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.Korgeneral rütbesiyle; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011 yılları arasında 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2011 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.2011-2013 yılları arasında Gnkur. II nci Bşk.lığı, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütmüş olan Orgeneral Akar, 18 Ağustos 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevini devralmıştır.



Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilmiş olan Orgeneral Akar, ayrıca TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir. Orgeneral Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek SFOR Harekâtı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekâtı NATO Madalyası, Kore Millî Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20'nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askerî İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95'inci Yılı Kuruluş Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz madalyası sahibidir.

Orgeneral Akar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılmıştır.Orgeneral Hulusi Akar, Bayan Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:15