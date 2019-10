Hükümet Caddesi esnafı isyanda

HÜKÜMET Caddesi esnafı ayakta. Alanya’nın en işlek lokasyonlarından olan Mola Kavşağı’nda var olan sinyalizasyon sisteminin yeri değiştirilmek istenince esnaf isyan etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, halihazırda kavşağın gerisinde kalan trafik ışıkları için düğmeye bastı. Işıkların ve yaya geçidinin kavşağın girişine doğru taşınması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalara Hükümet Caddesi esnafından tepki geldi. Esnaf yaya geçidinin ileriye taşınmasıyla caddede işlerin kesileceğini, caddenin potansiyelinin düşeceğini düşünüyor.

‘OFİSİNDE OTURAN MÜDÜR BİZDEN İYİ BİLEMEZ’

Hükümet Caddesi esnafları adına açıklama yapan Ömer Alibaş “Bugün burada alınan yanlış bir kararla alakalı esnaf arkadaşlarımızla toplandık. Tepkimizi sunmak istedik. Çünkü düşünülmeden, en önemlisi de esnaflara danışılmadan, sorulmadan yapılan bir iş söz konusu. Trafik ışıklarının ve yaya geçidinin yeri değiştiriliyor. Bu değişikliğin hem insan canını, güvenliğini tehdit ettiğini, hem de esnafları mağdur ettiğini düşünüyoruz. Biz yaya geçidinin eskisi gibi kalmasını istiyoruz. Şu an yapılan yaya yolu tam olarak dönüş noktasına yapılması münasebetiyle son derece tehlikeli. Yanı sıra Alanya’nın eski çarşısı olan Hükümet Caddesi’nin potansiyelini düşürecek de bir girişim. Zira yapılmak istenen yeni yaya geçidi direk bulvara, tek artere bağlanmakta ve bu da Hükümet Caddesi’ni kör noktada bırakmaktadır. Trafik ışıklarının yapılmak istendiği yer yaya yoğunluğunu Atatürk Bulvarı üzerine aktaracak ve bu da Hükümet Caddesi’ni durgunlaştıracaktır. Alınan karar yanlıştır. Bir an evvel vazgeçilmesini istiyoruz. Özellikle de bu tip kararların alınmazdan evvel mutlaka bölge esnafına sorulmasını talep ediyoruz. Biz burada ticaret yapıyoruz. Bölgeyi biz tanıyoruz. Ofisinde oturan müdürler bizden daha iyi bilemezler. Bu sebeple bize de danışmalarını istiyor ve bu yanlışın bir an evvel düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.