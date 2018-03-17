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'Hücre arkadaşına tecavüz etti' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

Reza Zarrab, koğuş arkadaşının kendisine yönelttiği cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın düşürülmesini talep etti.

'Hücre arkadaşına tecavüz etti' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu

Reza Zarrab, koğuş arkadaşının kendisine yönelttiği cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın düşürülmesini talep etti.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:30
'Hücre arkadaşına tecavüz etti' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu
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REZA Zarrab, Cuma günü New York Eyaleti Yüksek Mahkemesine avukatı aracılığı ile verdiği beyanda, kendisine yöneltilen cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın düşürülmesini talep etti.

Faouzi Jaber'in saldırı, cinsel taciz ve tecavüz iddiası ile alakalı dava dilekçesi, avukatı Alexei Schach tarafından 6 Aralık 2017'de New York Eyalet Yüksek Mahkemesine verilmiş ve tebligat Zarrab'a 19 Ocak'ta gerçekleşmişti.

AYNI HÜCREDE KALDILAR

Davacı olan ve halen Kolombiya Silahlı Devrim Güçleri'ne (FARC) silah sağlamaktan 15 yıllık mahkumiyetini geçirmekte olan Fildişi Sahili vatandaşı 62 yaşındaki Faouzi Jaber, Zarrab ile ilk olarak Mayıs 2016'da Metropolitan Islah Merkezinde tanıştığını söyledi. Dava dilekçesinde ortak inançları ve Zarrab'ın görünen zenginliği nedeniyle Jaber'in Zarrab'a yanaştığı, Ağustos 2016 yılında da aynı hücrede kalmaya başladıkları yer aldı.

"TECAVÜZ ETTİ" İDDİASI

Jaber'in Zarrab'ın zenginliğinden etkilendiği de ifadesinde de yer aldı. Dava dilekçesinde Jaber'in iddiasına göre aynı hücrede kalmaya başladıktan sonra Zarrab, Jaber'in önünde mastürbasyon yaparak, Jabber'e uygunsuz el şakalarında bulundu ve Kasım 2016 tarihinde Jaber'e iki kez tecavüz etti. Aralık 2016'da başka bir bölüme yerleştirilen Zarrab'ın Ocak 2017'de Jaber'in de aynı bölüme transferini sağladığı, Mart ayında da tekrar cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları yer aldı.

"ZARRAB'I LEKELEMEK İÇİN YAPILDI"

Jaber'in iddialarına karşı Zarrab ve avukatı, Jabber'in iddialarında yer alan saldırı kısmının Aralık 2016'dan evvel gerçekleştiğinden zaman aşımına uğradığını, iddiaların Zarrab'ın yüksek mevkide yer alan Türk vatandaşlarına karşı tanıklık yapmadan iki gün önce Zarrab'ı lekelemek için ortaya atıldığını iddia etti. Tebligatın yapılmasındaki amacın da Zarrab'ın mahkemeden bu yana kaldığı gizli yerin açığa çıkartılması olduğu iddia edildi.

"BÖYLE BİR EYLEMİN FARK EDİLMEDEN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YOK"

Zarrab'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ayrıca Jaber'ile birlikte tutulduğu hücrenin koğuş sisteminde olduğu, diğer hükümlüler ve gardiyanlar tarafından fark edilmeden böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin olmadığı, bu iddiaların gerçek dışı olduğunun alınacak ifadelerle kolaylıkla ortaya çıkacağı belirtildi.

Bu arada, Jaber için çalışan biri Zarrab'ın tutuklu bulunduğu Westchester Bölge Hapishanesi'ni tespit etmiş ve uyarıda bulunmaksızın tebligat için ziyaret etmişti.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:17
Anahtar Kelimeler:
Cinsel SaldırıKoğuşReza Zarrab
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