Huawei severlere kötü haber! Android yasağı olursa bakın neler olacak

ABD-Çin ticaret savaşının arasında kalan Huawei, kullanıcılarını endişelendirmeye devam ediyor. Peki 90 gün sonra Android desteğini kaybederse Huawei kullanıcılarını neler bekleyecek? İşte merak edilen detaylar...

Huawei severlere kötü haber! Android yasağı olursa bakın neler olacak
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Huawei yalnızlaşacak
Huawei yalnızlaşacak
Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.
2
YouTube'a girilemeyecek!
YouTubea girilemeyecek!
90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayaca
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Maddi anlamda sıkıntıya girecek
Maddi anlamda sıkıntıya girecek
Bu senaryonun gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.
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Kullanıcılar, başka markalara yönelecek
Kullanıcılar, başka markalara yönelecek
Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama hali hazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.
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Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 09:42
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