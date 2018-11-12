HOTED’de kan değişimi

SEÇİM sonuçlarına göre HOTED‘in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Topuzel oldu. Genel kurul öncesi açılış konuşmasını Dernek Başkanı Tarık Saylar yaptı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte, divan başkanlığına, teamüller gereği derneğin yaşça en ileri olan üyesi olan eğitim komitesi başkanı Sema Yorutur, katip üyeliklerine ise Filiz Ersoy ve Fatma Saylar’ın seçilmesiyle birlikte, divan başkanı ve üyeleri öncülüğünde Atatürk ve Türk şehitlerinin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BLOK LİSTE ŞEKLİNDE

Tarık Saylar tarafından faaliyet ve denetleme kurulu adına Kerim Özcan tarafından mali raporlar okundu. Divan başkanı okunan her iki rapor genel kurula sundu. Genel kurulca raporların ibra edilmesiyle birlikte, yeni yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üye seçimlerine geçildi. Divan başkanı önce aday belirlemesi yaptı. Adayların isimlerini mevcut tahtaya yazdırdı. Oylamanın blok liste şeklinde yapılmasına karar verildi.

ONURSAL BAŞKAN YENİ, DERNEKÇİLİĞİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Oylama işleminin hemen öncesinde söz alan, onursal başkan ve başdanışman Hakan Halit Yeni, "Bu güne kadar derneğe katkı sağlayan, dernekçilik, sivil toplum ve meslek örgütü bilinciyle hareket eden, emek veren, çalışan, çabalayan, başta başkanlarım olmak üzere tüm üyelerimize ve destekçi dostlarımıza teşekkür ediyorum’ ’dedi. Yeni, derneğin akademik bir özelliğinin olmasının altını çizerek, eğitim komitesi, istişare ve proje kurullularına da teşekkür edip, housekeepıng mesleğinin bu kuruluşun sayesinde geliştiğinin altını özellikle çizerek, Hoted ’in anlamını faydalarını anlatan detaylı bir konuşma gerçekleştirdi. Akabinde genel kurul seçim sonuçlarına göre yeni yönetim, denetim, eğitim, istişare ve proje, iletişim kurulları divan başkanı tarafından şu şekilde açıklandı.

İŞTE YENİ YÖNETİM VE KURULLAR

Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni , Yönetim Kurulu Başkanı , Sevgi Topuzel, Yönetim kurulu 2. Başkanı Hüsniye Faydacı, Genel Sekreter Ayşe Aksoy, Muhasip Mahmut Tosun, Veznedar Üye Günay Demirer, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Ersoy, Yönetim Kurulu üyesi Fadime Gökçe'den oluştu. Denetleme Kurulu ise, Kerim Özcan, Huriye Günen, Hatice Saral Özcan'dan oluştu. HOTED Akademi Eğitim Komitesi'nde ise, Sema Yörütür, Cemile Sayar, Emine Özden yer aldı. İstişare ve Proje Kurulu'nda da, İlknur Çetin, Sevcan Karataş, Sevgi Altın yer aldı.Genel kurulun sona ermesiyle birlikte divan başkanı Sema Yorutur, geçmiş yönetimlere ve emeği geçen tüm üyeleregenel kurul adına teşekkür edip, yeni yönetimin Housekeepıng camiasına hayırlı olmasını diledi.