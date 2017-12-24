HOTED Van'daydı

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) yönetimi, Doğu Anadolu Housekeeping Eğitim Derneği (DAHED) tarafından hayta geçirilen "Temiz okul, sağlıklı gelecek” kampanyasına destek vermek üzere Van’a gitti. HOTED İkinci Başkanı İlknur Çetin ve Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yorutur da Alanya heyetinde yer aldılar. Van’da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını DAHED Başkanı Rıdvan Aktaş gerçekleştirildi. Aktaş, "DAHED olarak, Türkiye’de bir ilk olan ‘Temiz okul ve sağlıklı gelecek’ kampanyasının tanıtımına ve derneğimizin kuruluş yemeğine hoş geldiniz. Derneğimizin çalışmalarına desteklerini esirgemeyen başta Van Valiliği olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Türkiye’deki housekeeping derneklerinin başkanlarına, kısacası bizleri destekleyen tüm dostlarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

'30 PİLOT OKUL BELİRLENDİ'

Dernek Başkanı Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilk etapta 30 pilot okul belirlediklerini ve bu okulların temizliğini, hijyenini ve özellikle eğitimini gerek uygulamalı, gerekse teorik olarak üstlendiklerini belirtti. Bu okullardaki çalışmaları yaklaşık 6 aylık bir zaman zarfında Van geneline yayarak, diğer okullarda da uygulamaya devam edeceklerini ve sürekli hale getireceklerini söyleyen Aktaş, okullarda hijyen ve temizlikte kullanılan temel ihtiyaçları da yardımseverlerin destek ve katkılarıyla mümkün olduğunca karşılamaya çalışacaklarını aktardı.

'HİJYEN VE TEMİZLİK HAYATİ KAVRAMLAR'

Türkiye Housekeeping Dernekleri adına konuşma yapan Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni ise "Projeyi incelememiz bittikten sonra, Türkiye genelindeki her biri birbirinden kıymetli housekeeping dernek başkanlarını arayarak gerekli bilgi akışı sağlandıktan sonra, birlik ve beraberlik içerisinde projeye destek verip, yanınızda yer almak için buradayız. Derneklerimizin hangisi olursa olsun bu tür toplumsal çalışmalara imza atması, gerek camiamız için gerekse Onursal Başkan olarak şahsım için büyük bir gurur vesilesidir" şeklinde konuştu. Yeni, proje hakkında şunları söyledi: "Hijyen ve temizlik, bu iki kelime insanoğlu için hayati kavramlardır. Hijyen hiç şüphesiz başta sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için olmazsa olmazımızdır. Bilinçli toplum ve sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için bu kavramların açılımlarını uygulamalı ve teorik olarak özellikle yeni nesillerimize aktarmak, bilinçlendirmek çok büyük önem arz etmektedir. Projede emeği geçen, destek veren, katkı sağlayan herkese camiamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Projenin sonuçlarını görmek, neticesini almak için 5-6 ay sonra tekrar bir araya geleceğiz."

Toplantı sonrası housekeeping heyeti, HOTED ve organizasyona katılan diğer dernekler İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ'u ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı (TEGV) ziyaret etti.