HOTED'ten Şahin’e ziyaret
Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Yönetim Kurulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti
GÜNCEL 27.11.2019, 22:35
DERNEK Başkanı Sevgi Topuzel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana zaman buldukça Alanya protokolünü ziyaret edip, HOTED'in çalışmalarıyla ve Alanya turizmiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu bağlamda ALTSO Başkanımız Şahin'i ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi.
Şahin ise HOTED yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.
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