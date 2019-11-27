HOTED'ten Şahin’e ziyaret

DERNEK Başkanı Sevgi Topuzel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana zaman buldukça Alanya protokolünü ziyaret edip, HOTED'in çalışmalarıyla ve Alanya turizmiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu bağlamda ALTSO Başkanımız Şahin'i ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Şahin ise HOTED yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.