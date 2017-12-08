Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107874
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8346
STERLİN
5.1464
EURO
4.5101
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Aralık 2017 Antalya -...
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Tip2 diyabet yenildi!
Tip2 diyabet yenildi!
banner468

Hostes, yolculara ikram edilecek yemeklerin tadına bakarken yakalandı

Çin'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçuşunda çekilen görüntülerde, hostesin yolculara ikram edilen yemeklerin tadına bakması tepki çekti. Hostes görevinden uzaklaştırıldı

Hostes, yolculara ikram edilecek yemeklerin tadına bakarken yakalandı

Çin'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçuşunda çekilen görüntülerde, hostesin yolculara ikram edilen yemeklerin tadına bakması tepki çekti. Hostes görevinden uzaklaştırıldı

08 Aralık 2017 Cuma 13:22
Hostes, yolculara ikram edilecek yemeklerin tadına bakarken yakalandı
banner404

UMUMQİ Air isimli havayolu firmasına ait bir uçak çekilen görüntüler tepki topladı. Videoda bir hostesin yolculara ikram edilecek olan yemeklerin tadına baktığı görüldü.

BİRER ÇATAL ALIYOR

Kuzeybatı Çin'in Yinchuan şehrine bir inen uçakta çekildi belirtilen görüntülerde hostes, sıralanmış yiyeceklerden birer çatal alarak tadına bakıyor, sonra ise yediği anlaşılmasın diye boşlukları kapatarak yiyecekleri düzeltiyor.

UÇUŞLARDAN ÇEKTİLER

Çin'in en büyük sosyal medya sitesi Weibo kullanıcıları, bu durumun hijyen standartlarına aykırı olması sebebiyle havayolu şirketinden bir açıklama beklediklerini yazan mesajlar attılar. Bunun üzerine havayolu şirketi, ilgili personelin açığa alındığını ve tün uçuşlardan çekildiğini bildiren bir açıklama yayınladı.

ARKADAŞI ÇEKMİŞ

Şirket açıklamasında, yemeklerin yolculara teslim edilemeyen, kalmış yemekler olduğunu ileri sürdü. Ancak yine de bunun bir protokol ihlali olduğu ve artık yemeklerin tasfiye edilmesi gerektiği bildirildi. Görüntülerin uçaktaki bir başka hostes tarafından çekildiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Çin Halk CumhuriyetiKomik - İlginçDünyaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dönemin kira milyoneriydi! Baba ve kızları karşı karşıya
Bir dönemin kira milyoneriydi! Baba ve kızları karşı karşıya
Teknoloji mağazasında indirim için birbirlerini ezdiler
Teknoloji mağazasında indirim için birbirlerini ezdiler
Kudüs neden bu kadar önemli?
Kudüs neden bu kadar önemli?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim