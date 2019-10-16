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Hong Kong'da protesto organizatörüne çekiçli saldırı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoları organize eden gruplardan birinin liderinin, kimliği belirsiz bir grup kişinin çekiçli saldırısına uğradığı bildirildi

GÜNCEL 16.10.2019, 20:33
Hong Kong'da protesto organizatörüne çekiçli saldırı
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Hong Kong'da geniş katılımlı birçok gösteriyi organize eden "Sivil  İnsan Hakları Cephesi" (CHRF) adlı grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada,  grubun organizatörü Jimmy Sham'in, akşam saatlerinde Mong Kok semtindeki bir  toplantıya gittiği esnada 4 ila 5 kişinin çekiçli saldırısına uğrayarak başından  yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sivil İnsan Hakları Cephesi, faillerin eylemlerini  şiddetle kınıyor. Bu olayı, doğal ve yasal hakların meşru şekilde kullanılmasını  engellemek ve tehdit etmek amacıyla yayılan bir siyasi teröre bağlamak zor  değil." ifadelerine yer verildi.
 
CHRF'nin diğer sosyal medya paylaşımında da olayın yaşandığı yerin  yakınındaki bir tamirhanede çalışan personelin saldırıya müdahale ederek  durdurmaya çalıştığı ancak bıçakla tehdit edildiği aktarıldı.
 
Faillerin, saldırının ardından 7 kişilik bir arabaya binerek kaçtığı  belirtilen paylaşımda, başından aldığı ağır darbeyle yaralanan Jimmy Sham'in  bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
 
Hong Kong'un ileri gelen muhalif gruplarından CHRF, polise, failleri  adalete teslim etmek için olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi  çağrısında bulundu.
 
Muhalif milletvekillerinin protestosu
 
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün, parlamentodaki konuşmasını  muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamamıştı.
 
Aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösterilere sahne  olan bölgede, her yıl olduğu gibi Lam'in parlamentoya sesleneceği oturuma, Hong  Kong Baş Yöneticisi'ni elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif  milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce ara verilmiş, oturum  daha sonra askıya alınmıştı.
 
Konuşmasına başladıktan sonra muhalif milletvekillerinin yüksek sesli  protestoları nedeniyle kürsüden ayrılan, birkaç dakika sonra ise tekrar kürsüye  çıkan Lam'in konuşmasına izin verilmemişti.  
 
Lam'in konuşması, planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı  yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtılmıştı.
 
 Video konuşmasında, Hong Kong'un "büyük bir krizden" geçtiğini,  "insanların 'Hong Kong normale dönecek mi?" diye sorduğunu" dile getiren Lam, 7  buçuk milyonluk nüfusa bölgeyi "el üstünde tutma" çağrısında bulunmuştu.
 
 Hong Kong'daki protestolar
 
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki  zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel  meclise nisanda sunulmuş ancak haziranda başlayan protestolar üzerine Hong Kong  Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.
 
 "Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından  Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın  endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini  kullanmıştı.
 
Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere  yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını,  tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak  adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını  talep ediyor.
 
Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler  arasında çatışmalara sahne oluyor.

#Hong Kong #protesto organizatörü #çekiç #Saldırı
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