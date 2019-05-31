Hollandalı vatandaş ALKÜ’ye bedenini kadavra olarak bağışladı

YAKLAŞIK 15 yıldır Alanya’da yaşayan Vincent Camillus Maria Josef Lemmens, öldükten sonra bedeninin tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılması amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına vasiyet etti. ALKÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın Günal, Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Çankaya ile Anatomi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seda Avnioğlu katıldı.

ALKÜ Tıp Fakültesi’nde, Lemmens’in vasiyetinin yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra karşılıklı olarak imzalar atıldı. Aldığı karardan duyduğu mutluluğu dile getiren Lemmens, ”Öldükten sonra tıp öğrencilerinin eğitimine bilimsel katkı sağlayabilmesi amacıyla bedenimin kadavra olarak kullanılabilecek olması beni çok mutlu etti. Bu şekilde benimle aynı düşünceye sahip birçok kişinin olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda Alanya’da bir ilk olmak benim için ayrıca bir mutluluk kaynağıdır” dedi.

Örnek bir davranış sergileyen Lemmens’e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, yapılan bağışın kendilerini çok mutlu ettiğine değinerek, Lemmens’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 11:23