Hollandalı sanatçıdan Antalya'da sergi

YAŞAMINI Kaş'a bağlı Gökseki Mahallesi'nde sürdüren Hollandalı sanatçı Cees de Wilde, 15 kişisel sergisini Kalkan Kültürevi'nde açtı. Wilde'nin sergisinin açılışına Kalkan Kültürevi Yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, yerli ve yabancı sanatçı dostları ve Kalkanlı sanatseverler katıldı. Cees de Wilde, "10 Kasım günü Hollanda'da doğdum. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde doğdum. Bu benim içim çok anlamlı. 25 yıl önce Kaş'a geldim. Kaş'a hemen aşık oldum. 19 yıl hep geldim. 6 yıl önce de Kaş'ta yaşamaya başladım. Hollanda'da ahşap heykel ve seramik sergileri açtım. Son 10 yıldır sanat fotoğrafları çekiyorum. Kaş'ta sanatçı dostlarım Valantina van Herpen ve Hemler Gross'la kurduğum sanat atölyesinde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi. Kalkan Kültürevi Yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, "Dünyanın birçok yerinde sergiler açan Wilde bugün fotoğraflarını Kalkan'da sanatseverlerin beğenisine sundu" diye konuştu. Cees de Wilde'nin 'Kameramdan Resimler' adını verdiği sergisinde 38 fotoğrafı yer aldı. Daha önce Türkiye'de Kaş, Fethiye, İzmir ve İstanbul'da birçok karma sergiye katılan Wilde'nin 15'inci kişisel sergisi bir hafta açık kalacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 10:24