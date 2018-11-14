Hollanda'da Türkiye rüzgarı

TÜRKİYE süs bitkileri ihracatçılarını tek çatı altında toplayan OAİB, Avrupa'nın en büyük süs bitkileri fuarı olan IFTF Fuarı'na katıldı. 7-9 Kasım tarihleri arasında Hollanda'nın Vijfhuizen kentinde düzenlenen fuarda bir de stant açan OAİB, Türkiye'de yetiştirilen ve ihraç edilen çiçekleri sergiledi. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, fuar süresince standı ziyaret edenlere bilgi verdi.

HOLLANDA'YA İHRACAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Fuarda, Türkiye'den sektörel anlamda yalnızca OAİB'in olduğunu vurgulayan İsmail Yılmaz, “Dünyanın bütün profesyonellerinin buluşma noktası olan fuarda 38 ülkeden 120 katılımcı yer aldı. Türkiye'den fuara gelen firmalar standımızda tüm dünyadan alıcılarla görüşmeler yaptı. Türkiye standı ve çiçekleri büyük ilgi gördü. Standımızı 2 binin üzerinde profesyonel alım heyeti ziyaret etti. Hollanda, süs bitkileri ihracatımızdaki en önemli ülke. Türkiye'den Hollanda'ya yılda 20 milyon dolardan fazla süs bitkileri ihracatı gerçekleştiriliyor. Hollanda'ya ihracatımız bu yıl yüzde 25 artış gösterdi ve önümüzdeki yıl daha fazla ihracat artışı beklenmektedir" dedi.

Fuar sonunda bir de kokteyl düzenlendi. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ömer Tarık Gençosmanoğlu, AIPH Başkanı Bernard Osteroom, Union Fleurs Başkanı Richard Fox, AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, sektörel kuruluşlardan ve firmalardan çok sayıda yabancı konuğun katıldığı kokteylde, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri konukların beğenisine sunuldu.

