'Hobi Fest 2018' başladı

'HOBİ Fest 2018', Konyaaltı Belediyesi önünde oluşturulan etkinlik alanından başladı. İki gün sürecek 'Hobi Fest 2018'in açılışı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yapıldı. Yağmur nedeniyle açılış programı kapalı alana alındı. Antalya'nın yanı sıra diğer illerden de hobi kulüplerinin katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu yılki festivalde yer alıyor. Festivalde ayrıca, ok atma yarışları, dalış, kayak, triatlon, bisiklet, kamp ve dağcılık workshopları, klasik otomobil ve motosiklet sergileri de yer alıyor. Festivalin kapsamında Konyaaltı Belediyesi'nin hemen yanında oluşturulan özel alanda Enduro Motosiklet Yarışı ve Off-Road Özel Seyirci Etabı gösterileri yapılacak.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl 33 hobi kulübünün 'Hobi Fest'e katıldığını, 57 bin kişinin festival alanını ziyaret ettiğini belirtti. Başkan Böcek, bu yıl ise 50 kulübün katılım gösterdiğini, yağmura rağmen katılımın yoğun olduğunu, en az 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.