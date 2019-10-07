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‘Hizmetlerimiz devam ediyor’

Alanya Belediyesi, yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fakırcalı Mahallesi’ne 2.500 metre asfalt dökülüyor

GÜNCEL 07.10.2019, 00:17
‘Hizmetlerimiz devam ediyor’
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ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde yol, altyapı, kaldırım, cadde düzenleme ve asfalt çalışmasını sürdürüyor. Fakırcalı Mahallesi Kuzlatan Mevkii’nde asfalt çalışması sürerken, Paşaköy Kuzyaka Mevkii’nde yol düzenleme, Okurcalar Mahallesi’nde ise yol betonlama ve parke yol çalışması devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ekiplerimiz şehir genelinde, altyapıdan yol açmaya, yol düzenlemeden asfalta kadar çok yönlü bir çalışma sürdürüyor. 2014 yılında başlattığımız insan odaklı hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.

#Alanya Belediyesi #Fakırcalı Mahallesi
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