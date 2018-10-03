SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, göreve geldiği andan itibaren düzenli hale getirdiği mahalle, esnaf ve hasta ziyaretlerini sürdürdü. Göreve geldiği ilk gün, "Hizmet için vatandaş bize gelmeyecek. Biz vatandaşın ayağına götüreceğiz" diyen Başkan Çalık, belediyedeki makam kapısını saat gözetmeksizin her vatandaşa açarken, mesai dışında tüm mahalleleri gezerek, vatandaşların istek ve sorunlarını da yerinde dinlemeye devam ediyor.

Serik'te yaptığı ziyaretlerle vatandaşların mutluluğunu ve üzüntüsünü paylaşan Başkan Çalık, "Vatandaş her türlü sıkıntısını mutlaka başkana iletmeyi ve bizzat başkan tarafından çözüm bulmasını ister. Sorunlarını iletmenin ötesinde başkanı görmek, hasret gidermek, hal hatır sormak ister. Bizler de bu anlayışla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz" dedi.

'İLÇEMİZİ BİRLİKTE KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Vatandaş odaklı yöneticilik anlayışıyla işbaşına geldiğini söyleyen Başkan Çalık, "Belediye, vatandaşın evi gibidir. Bu zamana kadar halkımızla birbirimizi severek, anlayarak ve konuşarak sorunların üstesinden birlikte geldik. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Halkımızın görüş ve önerileriyle ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterilen ilgi, beni ve tüm çalışma arkadaşlarımı hem memnun ediyor hem de vatandaşımıza hizmet etme azmimizi daha da arttırıyor" diye konuştu.