"Hizmet vermeye hazırım"

NEDEN milletvekili olmak istediğini, hedeflerini ve projelerini anlatan Mustafa Başak, "Hedef 2023'e 23 Proje" parolası ile çıktığı yolda kendisine güveninin tam olduğunu vurguladı. Siyasete 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olarak girdiğini ve halkın kendisini sevdiğini belirten Başak, "Hayatımda hiç siyaset yapmamış birisiydim. Değişik konjonktürler beni aday yaptı ve ben de sevdim. Teknik birikim ve donanımımla bir şeyler verebileceğime inanıyorum. İnsanlar 35 yaşından sonra siyasete atılmalı. 35 yaşından sonra bazı şeyler daha keyifli yapılabiliyor. Hizmet vermek istiyorsak siyasette birikim önemlidir. Alanya'ya çok şey verebileceğime inanıyorum. Yapılması ve değerlendirilmesi gereken çok şey var. Alanya çok daha iyi şeyleri hak ediyor” dedi.

‘DOLU DOLU VEKİLLİK YAPACAĞIM’

Kendisinin neler verebileceği sorulan Başak, kentsel dönüşümün en büyük örnek olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm uygulaması konusunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de kendisine teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Başak, Kentsel Dönüşüm Platformu ile halkı bilinçlendirdiklerini söyledi. "Hedef 2023'e 23 Proje" başlığı ile hazırladığı projelerden bahseden Başak, "Bence her adayın projeleri olmalı. Ben Ankara'ya gidip de parmak kaldıracak bir vekil olmam. Vatandaşın sıkıntılarını bildiğim için onların lehine kanun ve kanun hükmünde kararnameleri çıkarmak için çalışırım. Komisyonda görev verilirse proje gerekecektir. Ben hazırım, vatandaşa hizmet verebilirim. Dolu dolu bir vekillik yapacağım. ‘Nasıl olsa vekil oldum’ deyip keyif yapacak halim yok. Vatandaş ile iç içe olacağım” diye konuştu.

‘BENİM REFERANSIM ALANYA HALKI’

Başak, AKP'nin 2023 için hazırladığı vizyon hedeflere yönelik projelerinin olduğuna da değinerek, “Hazırladığım yemek artıklarından gübre üretimi projesi hayata geçerse sadece Antalya bölgesinde 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak” dedi. Ankara'da yapılan mülakatta da kendisini hemen tanıdıklarını ifade eden Başak, “Listede yer alacağımı düşünüyorum ama kaçıncı sıradan girerim, bilmiyorum. Ben şansımı yüzde 60 olarak görüyorum. Temayül ve mülakat sonuçları belli değil. Sızdırıldığı söyleniyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. 400 vekil çıkaracaksak, aday adayları olarak hepimiz sahada çalışmalıyız, bu konulara takılmamalıyız. Benim referansım Alanya halkı. Başka kişi yazmaya gerek yok, en iyi referans halktır. Ben kendime güveniyorum. Arkamda halk var. İyi, sağlam gidiyorum, Ankara'da iyi izlenim edindim. Bir şey üretmek gerek. Üretkenlik gençlik veriyor” diye konuştu.

‘HEPİMİZ ALANYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’