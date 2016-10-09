'Hizmet işte böyle gider'

Gündoğmuş’ta Büyükşehir Hizmet Birimi ve Kültür Merkezi’nin temelini atan Başkan Menderes Türel, ilçeye 2 yılda yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Türel, “Birileri 'Antalya’dan Gündoğmuş’a hizmet mi gidermiş’ dedi. Hizmet nasıl gelirmiş, gelip görsünler. Belki bir gün onlar da yapar" dedi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Hizmet Birimi ve Kültür Merkezi'nin temel atma törenine, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gündoğmuşlular, ilçeye adım attığı andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e yoğun ilgi gösterdi. 14 senedir siyasetin içerisinde olduğunu, verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştığını kaydeden Türel, “Söz ağızdan çıktıktan sonra siz o sözün esiri olursunuz. O yüzden sözün esiri olmamak için verdiğimiz sözleri yerine getirmek bizim siyasi anlayışımızın en birinci maddesidir" dedi.

'YAN GELİP YATMAYA ALIŞMIŞLAR'

Kendilerinin "Gündoğmuş’a hizmetler yapacağız, projeler yapacağız, eserler kazandıracağız" diyorken, birilerinin çıkıp, "Antalya’dan Gündoğmuş’a hizmet mi gidermiş" dediğini anımsatan Başkan Türel, "Birileri çıktı, 'Yüzlerce kilometre öteye, Antalya Büyükşehir Belediyesi nasıl götürürmüş' dediler. Onlar yan gelip yatmaya alışmışlar. Allah korusun kazansalardı, gelip size 'Biz zaten buralara hizmet gelmez demiştik' deyip, 'Bizden de hizmet beklemeyin' diyeceklerdi. Şimdi onu söyleyenler Gündoğmuş’a hizmet nasıl gelirmiş görsünler, öğrensinler, belki bundan sonra da hizmet siyasetini öncelik olarak sağlarlar" diye konuştu.