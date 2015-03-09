Hızarcı Yusuf eşini kaybetti

ALANYA'NIN renkli simalarından ‘Hızarcı Yusuf’ lakaplı Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, 82 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle düğün organizasyonlarında ve geleneksel at yarışlarında etkin rol alan Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, bir süredir yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyordu. İsmet Yiğit, ayrıca Alanya’nın düğün yemeklerinin eski baş ustalarından merhume Emine Yiğit’in de geliniydi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmet Yiğit’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Konaklı Mandıra Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Yeni Alanya Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.