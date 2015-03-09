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Hızarcı Yusuf eşini kaybetti

Alanya'nın renkli simalarından ‘Hızarcı Yusuf’ lakaplı Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, 82 yaşında hayatını kaybetti

Hızarcı Yusuf eşini kaybetti

Alanya'nın renkli simalarından ‘Hızarcı Yusuf’ lakaplı Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, 82 yaşında hayatını kaybetti

09 Mart 2015 Pazartesi 10:25
Hızarcı Yusuf eşini kaybetti
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ALANYA'NIN renkli simalarından ‘Hızarcı Yusuf’ lakaplı Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, 82 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle düğün organizasyonlarında ve geleneksel at yarışlarında etkin rol alan Yusuf Yiğit’in eşi İsmet Yiğit, bir süredir yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyordu. İsmet Yiğit, ayrıca Alanya’nın düğün yemeklerinin eski baş ustalarından merhume Emine Yiğit’in de geliniydi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmet Yiğit’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Konaklı Mandıra Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Yeni Alanya Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 
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Son Güncelleme: 09.03.2015 09:32
Anahtar Kelimeler:
Hızarcı YusufEşini KaybettiYusuf Yiğitİsmet Yiğit
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Hürkal Ayaz 2015-03-10 00:27:39

mekanı cennet olsun

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