Hız sınırını aşan sürücülere ceza, ojeli parmaklardan

ANTALYA'DA kendisini gibi polis memuruyla evli 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Zehra Büyükadam Türkiye’nin tek gezici ve sabit radar görevini aktif olarak tek başına yapıyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Büyükadam’ın, hayat ve başarı hikayesi de tüm kadınlara örnek oluyor.

Babası gibi polis olabilmek için üniversiteyi bırakan Büyükadam, 1999 senesi haziran ayında hayallerindeki mesleğine ilk olarak Kütahya’da başladı. Buradaki emniyet yurdunda bir yıl kadar çalışan Büyükadam, ardından kendisi gibi bir polis memuruyla evlendi ve eşinin atamasıyla birlikte Batman’da 4 yıl boyunca çalıştı. Büyükadam, ilk trafik görevine ise 2004 yılında Antalya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde başladı, 2011 yılına kadar da evrak işleri ve yaya devriye görevlerinde bulundu.

Hızı sınırını aşana acımıyor

Bu görevlerin ardından 7 yıldır Antalya şehir merkezinde gezici ve sabit radar görevi verilen Büyükadam, sürüş anında ve sabit pozisyonda gösterdiği özverisiyle dikkat çekiyor. Mesai arkadaşıyla birlikte ikili görevlerin yanı sıra tekli görevleri de başarıyla sürdüren Büyükadam’ın gözünden, hız sınırını aşan sürücüler kaçamıyor. Sivil bir vatandaş görüntüsüyle dikkatleri çeken tecrübeli polis memuru, ihlal gerçekleştiği anda kimsenin gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.

Sürücüler şaşkın

Onu fark eden sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Durdurduğu sürücüler karşılarında sivil, ojeli ve şık giyimli bir kadın polis memuruyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırıyor. Kadın sürücülerden Emel Elverdi, "Bir kadın olarak gurur duydum. Tebrik ediyorum" dedi.

"Tekrar bir iş imkanım olsa yine polis oldurdum"

Baba mesleğine 19 yıl önce üniversiteyi bırakıp başladığını anlatan Zehra Büyükadam, hayat hikayesinden, trafikte karşılaştığı zorluklara kadar yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Büyükadam, "Çok severek başladım" dediği mesleğini, "Bir ekip olarak çalışsak da bazı dönemlerde tek başına çalıştığımız zamanlar oluyor. Hem araç kullanıp hem radar yapmak bazen sıkıntılı olabiliyor. Trafik anında yeri geldiği zaman oluyor kamera kaydına bakıyorsunuz, direksiyon bir tarafta sizin elinizde. O zaman tabi ki hem araç kullanıp hem radar yapmak bazen sıkıntılı olabiliyor ama yine de çok keyifli. İstemediğimiz hareketler karşısında kalmak bizi yorup üzse de ben işimi çok severek yapıyorum. Tekrar bir iş imkanım olsa yine polis olurdum" diyerek özetledi.

İnternette fenomen olmuş

Şu ana kadar Türkiye genelinde araştırmalar yaptığını, radar görevinde bulunan kadın meslektaşlarının olduğunu ancak aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın personelin kendisi olduğunu ifade eden Büyükadam, bu özelliğiyle sürücüler tarafından internette fenomen haline getirildiğini söyledi. Her ne kadar radar görevi için gizlense de, kendisini fark eden sürücülerin olduğuna dikkat çeken Büyükadam, "Aslında Antalya'da bir çoğu beni tanıyor. İnternette sayfalar açmışlar bayağı fenomen olarak gündemde sayılırız ama aracı bilmeyen arkadaşlar da çok fazla" dedi.

"Akrabalarım ‘bizim arabayı pas geçersin’ diye takılıyorlar"

Eşinin de kendisine destek verdiğini ifade eden Büyükadam, kendi çocukları ile komşularının çocuklarının radar aracına binmek için oldukça heveslendiğini söyledi. Akraba ve arkadaşlarının ‘Bizim arabayı artık pas geçersin’, ‘Bizim plakayı ezberledin mi?’ şeklinde kendisine takıldığını dile getiren Büyükadam, hız konusunda ise radarın her an kayıtta olduğunu ve kimseye taviz vermediğini belirterek, "Kayda alınan bir şey olduğu için trafik cezasında radarda yapacak hiçbir şey kalmıyor. O yüzden herkesin kurallara uymasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Giden canın telafisi yok"

Günde ortalama 150 ila 200 lira arasında ceza kestiğini belirten Büyükadam, cezaların oldukça ağır olduğuna işaret ederek sürücülere "Radar cezası hızla yapılan bir ceza olduğu için ben herkesin lütfen kurallara uyarak seyretmelerini rica ediyorum. Giden canın telafisi yok. Radar cezası çok ucuz bir ceza da değil. İnsanlarımız maddiyata da önem verdiği için bunu eklemek istedim" uyarısında bulundu.