HIV'li kadının doğumuna girmeyen doktorlara bakanlıktan soruşturma!

SAĞLIK Bakanlığı, skandal üzerine harekete geçti. HIV'lı kadının sezeryanla doğumuna doktorların girmeyi kabul etmemesiyle ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlık, "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmen hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" açıklamasını yaptı.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Medyada, "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan haberler Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulumuzun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacaktır.

Ancak Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır.

"HEKİMLİK ETİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz.