Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.184
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8424
EURO
4.3242
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Çiğ burun yağı şifa kaynağı
Formunuzu koruma vakti!
Formunuzu koruma vakti!
banner468

Hırsız parayı az bulunca bakın ne yaptı

Adana’da, hırsızlık amacıyla girdiği tatlıcıda sütlaç yiyerek kola içmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli, çaldığı bozuk paraları az bulunca “Bir dahakine daha çok para isterim” notu bıraktı.

Hırsız parayı az bulunca bakın ne yaptı

Adana’da, hırsızlık amacıyla girdiği tatlıcıda sütlaç yiyerek kola içmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli, çaldığı bozuk paraları az bulunca “Bir dahakine daha çok para isterim” notu bıraktı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:24
Hırsız parayı az bulunca bakın ne yaptı
banner404

ADANA'DA, girdiği tatlıcıda sütlaç yiyerek kola içmesinin ardından çaldığı bozuk paraları az bulunca da iş yerine “Bir dahakine daha çok para isterim” notu bırakan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki iş yerini gelen Mahmut Baylas, tatlıcının camının kırıldığını ve bir tatlı kabına “Bir dahakine daha çok para isterim” notu yazıldığını görünce çekmecelerdeki 250 lira bozuk paranın çalındığını fark etti.
Tatlıcının başvurusu üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızın sütlaç yiyip kola içtiğini, ardından da tatlı kabına not yazdığını belirledi.

Şüphelinin yaklaşık iki ay önce aynı iş yerinden hırsızlık yapan ve iş yeri sahibinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine salıverilen F.C. (16) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Üzerinde 123 lira para ele geçirilen F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İş yeri çalışanlarından Mehmet Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının iş yerine kırdığı camdan girdiğini belirterek, “Bozuk paraları almış, tatlısını ve sütlacını yemiş, kola içmiş. Parayı az bulmuş, onun için not bırakmış. Biz de şaşırdık, güldük. Daha önce de aynı kişi hırsızlık yapmıştı. Serbest kaldı, aileler ve dostlar araya girince şikayetten vazgeçtik. Ama hırsızlıktan sonra güvenlik kamerası taktırmıştık. Bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı, davacı olduk.” diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sütlaç yiyen ve kola içen şüphelinin, önce peçeteye not yazdığı görülüyor. Bunu beğenmeyen zanlının, daha sonra ise tatlı kutusuna not yazarak iş yerinden ayrılması da kayıtlarda yer alıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı
Sabah Azerileri kızdıran o densiz yazıyı yayından kaldırdı
Bilge Kral'ın kulağına fısıldadığı son sözler: Evlad-ı Fatihansınız!
Bilge Kral'ın kulağına fısıldadığı son sözler: Evlad-ı Fatihansınız!
DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim