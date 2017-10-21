Hırsız parayı az bulunca bakın ne yaptı

ADANA'DA, girdiği tatlıcıda sütlaç yiyerek kola içmesinin ardından çaldığı bozuk paraları az bulunca da iş yerine “Bir dahakine daha çok para isterim” notu bırakan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki iş yerini gelen Mahmut Baylas, tatlıcının camının kırıldığını ve bir tatlı kabına “Bir dahakine daha çok para isterim” notu yazıldığını görünce çekmecelerdeki 250 lira bozuk paranın çalındığını fark etti.

Tatlıcının başvurusu üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızın sütlaç yiyip kola içtiğini, ardından da tatlı kabına not yazdığını belirledi.

Şüphelinin yaklaşık iki ay önce aynı iş yerinden hırsızlık yapan ve iş yeri sahibinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine salıverilen F.C. (16) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Üzerinde 123 lira para ele geçirilen F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İş yeri çalışanlarından Mehmet Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının iş yerine kırdığı camdan girdiğini belirterek, “Bozuk paraları almış, tatlısını ve sütlacını yemiş, kola içmiş. Parayı az bulmuş, onun için not bırakmış. Biz de şaşırdık, güldük. Daha önce de aynı kişi hırsızlık yapmıştı. Serbest kaldı, aileler ve dostlar araya girince şikayetten vazgeçtik. Ama hırsızlıktan sonra güvenlik kamerası taktırmıştık. Bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı, davacı olduk.” diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sütlaç yiyen ve kola içen şüphelinin, önce peçeteye not yazdığı görülüyor. Bunu beğenmeyen zanlının, daha sonra ise tatlı kutusuna not yazarak iş yerinden ayrılması da kayıtlarda yer alıyor.

