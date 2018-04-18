Hidayet Görgün'de anlamlı etkinlik

KERMESE çevre okullardan öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılarak okul ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması noktasında yardımda bulundular. Hidayet Görgün Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ilgın, düzenledikleri kermes hakkında Dim TV'ye konuştu. Kermese katılan herkese teşekkür eden Hülya Ilgın, "Okulun en önemli ihtiyacı olan tuvaletlerin yapımı için bu kermesi düzenledik" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.