Hidayet Görgün'de anlamlı etkinlik

KERMESE çevre okullardan öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılarak okul ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması noktasında yardımda bulundular. Hidayet Görgün Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ilgın, düzenledikleri kermes hakkında Dim TV'ye konuştu. Kermese katılan herkese teşekkür eden Hülya Ilgın, "Okulun en önemli ihtiyacı olan tuvaletlerin yapımı için bu kermesi düzenledik" dedi.

