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Hidayet Görgün'de anlamlı etkinlik

Hidayet Görgün Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği üyeleri, okulun yıllardır yapılamayan tuvaletini yapmak ve yenilemek amacıyla okul bahçesinde bir yardım kermesi düzenledi

Hidayet Görgün'de anlamlı etkinlik

Hidayet Görgün Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği üyeleri, okulun yıllardır yapılamayan tuvaletini yapmak ve yenilemek amacıyla okul bahçesinde bir yardım kermesi düzenledi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:28
Hidayet Görgün'de anlamlı etkinlik
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KERMESE çevre okullardan öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılarak okul ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması noktasında yardımda bulundular. Hidayet Görgün Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ilgın, düzenledikleri kermes hakkında Dim TV'ye konuştu. Kermese katılan herkese teşekkür eden Hülya Ilgın, "Okulun en önemli ihtiyacı olan tuvaletlerin yapımı için bu kermesi düzenledik" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hidayet GörgünöğrencilerVeliler
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