'Hiçbir partiyle ilişkim yoktur'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN merkezde yüzölçümü ve nüfusu açısından en büyük yerleşim birimlerinin başında gelen Saray Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Dora, hiçbir siyasi partiyle ilişkisinin olmadığını söyledi. Dora, "9 Ekim 2016 tarihi itibariyle hiçbir partiyle üyelik bağım yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılapları doğrultusunda, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimsemiş, evrensel hukuk kurallarından şaşmayan, kendi içinde demokrasiyi yaşatmış, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca parti tüzel kişiliğini kazanmış, her şeyden önce amacı vatan ve insan olan her partiye zaten sevgi ve saygımız vardı, bundan sonra da olmaya devam edecek" dedi.

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