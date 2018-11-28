Hiç evlenmedi, engelli kardeşine abla, anne, baba oldu

ENGELLİ kardeşi Mahmut Aydın’ın yıkanma ihtiyacından yemek ihtiyacına ve altının bağlanmasına kadar her şeyini karşılayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 56 yaşındaki Melahat Aydın, kardeşi için engelli evde bakım aylığı ve yine kardeşinin engelli maaşı ile geçimini sağlıyor. Aydın, ihtiyaçlarını Kaymakamlıkta ihtiyaçlarını karşılıyor. Her gün devletine, milletine dua eden Melahat Aydın, "Allah benim arkama onu koymasın" diyor.

Mahmut, Lütfi ve Ali isimli 3 engelli kardeşinin doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu kardeşi Lütfi’nin 1985 yılında 17 yaşındayken, Ali’nin ise 1998 yılında 25 yaşındayken vefat ettiğini söyleyen Melahat Aydın "3 engelli kardeşime sürekli ben baktım. 2 engeli kardeşimin ölümünden sonra kardeşim Mahmut’a çocuğum gibi bakıyorum. Annemi 2001 yılında kaybettim. Babamı da 2012 yılında kaybettim. Annem ve babam öldükten sonra engelli kardeşime hem analık, hem de babalık yapıyorum. Şu anda engelli kardeşim harici 2 kız ve 1 erkek kardeşim var. Hepsi evlendiler. Ben engelli kardeşlerime bakacağım diye burada kaldım. Kardeşim 43 yaşında. Ona bakabilmek için evlenmedim ve hiçbir yere gitmedim. Bundan sonra da evlenmeyi düşünmüyorum. Ölünceye kadar kardeşime bakacağım. Hayatımı engelli kardeşim ile sürdürmeye devam edeceğim. O benim canım. Onu hiçbir yere bırakmam. Günde 3 defa altına bez bağlarım. Ona kıyamam. Ona bir şey olsa ben biterim. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi.

Aydın, her sabah uyandığında ilk işinin kardeşinin kahvaltısını hazırlayıp elleriyle yedirmek olduğunu belirterek "Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Banyosunu yaptırıyorum. Temizliğini yapıyorum. Ben yüreği ile yaşayan bir insanım. Benim aklım yüreğime hiç söz geçiremez. Ben hayatımı engelli kardeşime adadım. Şimdi benim bütün amacım ona en iyi şekilde bakmak" diye konuştu.