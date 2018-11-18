‘Hestourex 2019' Fuarı Çalışmaları Başladı

BU sene üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan fuar, katılımcıların proje ve faaliyetlerini tanıtabilecekleri, bir yandan da değişik ülke, bölge ve sektörel konularda düzenlenecek çalıştaylarda bilgi birikimlerini ve kurumsal tecrübelerini diğer kuruluşlarla paylaşılabilecekleri bir platform olma özelliği taşıyor. Dört gün boyunca devam edecek fuar ile Türk turizmini 12 aya yaymak, kitle turizm hareketlerinden ayrı, nitelikli turizm hareketi sağlamak amaçlanıyor.

"165 Ülke, 6 Bin Alım Heyeti"

HESTOUREX Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak Sağlık, spor ve alternatif turizm kongre ve fuarında 165 ülkeden 6 bin civarında bir alım heyeti hedeflediklerini belirtti. Çakmak, “Üçüncü HESTOUREX fuar ve kongremizin teması spor turizmi olarak belirlendi ve komşu ülkelerimizden en çok turist gönderen ülke olarak da misafir ülke olarak Rusya’yı belirledik" dedi.

Fuarın Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle ilerlediğini ifade eden Çakmak şöyle konuştu:

“Güçlenerek gidiyor, ülkemizin en önemli ihtiyacı olan katma değeri yüksek turizm çeşitliliğimizin tanıtılması açısından önemli bir platform olarak başlattık. Değerli bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun önderliği ve fikir babalığıyla başlayan 2017’deki bu serüvenimiz devam ediyor"

"Turizm, aktif turizme dönüyor"

HESTOUREX’in, geleceğin turizminde sadece Antalya için değil, Doğu Akdeniz çanağı için de önem taşıdığını bildiren Turizmci Hüseyin Baraner, “Turizm çeşitlendirilmesi, turizm sektörünün faaliyetlerinin içine özellikle sporun, sağlığın ve lifestyle’ın yani sağlıklı, zinde ve güzel yaşamın en karakteristik noktaları artık monte ediliyor. Deniz, kum, güneş diye bir turizm mutlaka kalacak ama esas turizm ve bu işin ticareti spora kültür, sanat sağlık turizmine ve keşif turizmine, gezi turizmine ve macera turizmine, aktif turizme dönüyor" ifadelerini kullandı.

Fuar, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Anfaş Antalya Expo Center’da gerçekleşecek.