Herkesin merak ettiği o soruyu Alanyalı genç sordu

ALANYA'DA Adnan Oktar'a gönül verenler bir yandan Oktar'ın kitaplarını dağıtırken bir yandan da vatandaşlara mikrofon uzatarak onların sorularını Oktar'a sormaya devam ediyorlar. Alanya'dan bir gencin, "Sizin hanımların ismi neden 'Kedicik" merak ediyorum?" sorusu programa damga vurdu. Anıl isimli gence cevap veren Oktar, "Güzel bir ortam var. Sevgi ortamı var. Ben kedi canım diye seviyordum hanım arkadaşlarımı. O zaman yayılmıştı o kedi canını diye. Hatta reklamlarda bile kullanıldı. Sonra kediler çok çeşhur oldu. Kedileri herkes sevdi. Dolayısyla ben onlar kedi gibi gördüğüm için; kedi tatlığında, kedi sıcaklığında, kedinin sokulganlığında, kedinin temizliğinde. Kedi sevgiye düşkündür, şiddetli sevgi hastasıdır. Delikanlılara da aslanlar diyorlar o da güzel. Kedinin esamasi bile okunmuyordu. Bütün dünyaya kediyi sevdirdik, maşallah. Büyük bir nimeti insanlar farkettiler. Kedi canını diye ilk defa Beril'e demiştim ben. Ondan sonra kedicik olayı gelişti." dedi.