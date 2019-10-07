Herkesi gururlandırdı
Antalya'da düzenlenen Muay Tai Dünya Gençler Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Dünya üçüncüsü olan Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencisi ve Alanya Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Temel, başarısıyla hem ailesini, hem arkadaşlarını, hem de öğretmenlerini gururlandırdı
GÜNCEL 07.10.2019, 00:14
ANTALYA'DA düzenlenen Muay Tai Dünya Gençler Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Dünya üçüncüsü olan Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencisi ve Alanya Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Temel, başarısıyla hem ailesini, hem arkadaşlarını, hem de öğretmenlerini gururlandırdı. Eğitim gördüğü Final Akademi Anadolu Lisesi yönetimi, dün yaptıkları bir açıklama ile Temel'in başarısını tebrik etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özel Alanya Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencimiz, Alanya Belediye Spor Kulübü sporcusu Gamze Temel, Muay Tai Dünya Gençler Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmuştur. Başta kendisini ve emek veren antrenörlerini kutluyoruz."
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