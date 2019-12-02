Herkes seferber oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'dan kayıp dağcılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:



"Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Konutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir.



Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır.



Uludağ Göller Bölgesinde bügün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır.



Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir."



NE OLMUŞTU?



Dün sabah saatlerinde İstanbul’dan Uludağ’a gelen Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti.



Aileleri dağcılara ulaşamayınca gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine haber verdi.



Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece arama çalışması başlattı.



Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.



Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi. 2 dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.



FOTOĞRAF DETAYI



20 saate yakındır zor şartlar altında aranan 2 dağcının ailelerine "biz buraya gidiyoruz" diyerek fotoğraf gönderdikleri ortaya çıktı. Telefon irtibatı bulunmayan dağcıların telefonlarından sinyal de alınamazken fotoğrafı inceleyen kurtarma ekipleri 2 dağcının Göller Bölgesi'ne ilerleme ihtimaline karşı bu bölgede aramaları yoğunlaştırdı.

