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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Herkes merakla bekliyor! Büyükanne Projesi'nde karar zamanı geldi

Torun bakan büyükannelere aylık 425 lira destek verilmesini içeren pilot projede karar zamanı geldi. Proje bu ay masaya yatırılacak. Beklenen sonuç aılnmışsa, yaygınlaştırılacak

Herkes merakla bekliyor! Büyükanne Projesi'nde karar zamanı geldi

Torun bakan büyükannelere aylık 425 lira destek verilmesini içeren pilot projede karar zamanı geldi. Proje bu ay masaya yatırılacak. Beklenen sonuç aılnmışsa, yaygınlaştırılacak

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
Herkes merakla bekliyor! Büyükanne Projesi'nde karar zamanı geldi
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BÜYÜK ilgi gören torun bakan büyükanneye destek projesinde pilot uygulama sürerken; yüzbinlerce kişinin gözü de projenin yaygınlaştırılması konusunda alınacak karara kilitlendi. Mart'ta başlayan pilot uygulama sürerken, projenin genişletilip genişletilmeyeceği konusundaki kararın bu ay verilmesi bekleniyor.

KARAR BU AYIN SONUNDA VERİLECEK

Proje kapsamında Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her ay değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmelerde, projenin artıları ve eksileri gözlemleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, projede 6 ayın tamamlanmasının ardından ilgili bakanlıkların bir genel değerlendirme yapacağını ve projenin genel bir uygulamaya dönüştürülmesi konusunun masaya yatırılacağını duyurmuştu. Bu süre doldu. Kararın bu ayın sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

105 BİN BAŞVURU GELDİ

Annelerin istihdamda kalması, büyükanne desteği ile ailelere maddi katkı yapılması için 10 ilde 6 bin 500 aile için başlatılan pilot uygulama için 105 bin başvuru alınmıştı. Diğer iller de dikkate alındığında yüzbinlerce kişi bu konuda verilecek kararı bekliyor. Projeyle, 3 yaşını doldurmayan torunlarına bakan büyükannelere 12 ay boyunca aylık 425 lira karşılıksız destek veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıTorunPilot
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