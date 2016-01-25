Herkes mecburen 50 lira ödeyecek...

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:27
KARAYOLLARI Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlandı. Vatandaş elindeki sürücü belgesini 5 yıl içinde yeni tip ehliyetle değiştirmek zorunda.
50 LİRALIK RAPOR ŞART
Yeni ehliyetler uluslararası olduğu için diğer ülkelerde de geçecek. Ehliyetlerini değiştirmek isteyen sürücülerden biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak izi isteniyor. Ehliyet değişimi için istenen sağlık raporunu almak ise en az 50 liraya mal oluyor.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 18:28