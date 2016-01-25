Herkes mecburen 50 lira ödeyecek...

KARAYOLLARI

Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlandı. Vatandaş elindeki sürücü belgesini 5 yıl içinde yeni tip ehliyetle değiştirmek zorunda.

50 LİRALIK RAPOR ŞART