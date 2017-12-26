Herkes giyiyor ama yapılışı bilinmiyor! Aynı hastalıktan birçok kişi öldü

BİNGÖL'ÜN Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde 8 silikozis hastası kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. Hastalıktan Karlıova'da bugüne kadar 18, Türkiye genelinde ise 70 kişinin öldüğü öğrenildi.

5 ÇOCUK BABASIYDI 36 YAŞINDA ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde "silikozis" hastası 5 çocuk babası Faysal Demir (36), rahatsızlanarak kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinden Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAK ATÖLYELERDE ÇALIŞMIŞ

Faysal Demir'in İstanbul'da çalıştığı kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalandığı öğrenildi. 8 kardeşi silikozis hastası olan Demir'in ağabeyi ve yeğenin de bu hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE 70. ÖLÜM

Öte yandan silikozis hastaları ile yakından ilgilenen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan, Faysal Demir'in ölümüyle Karlıova'da 18'inci hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Türkiye genelinde bin 500, Karlıova ilçesinde ise 400 kişinin silikozis hastalığı ile mücadele ettiğine dikkat çeken Karaaslan, ilçede 18'inci olan ölüm olayının Türkiye'de ise 70'inci olduğunu kaydetti.

SİLİKOZİS HASTALIĞININ NEDENİ NE?

Kot kumlama, kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemi sırasında solunan tozlar akciğerde silikozis hastalığına yol açıyor. Hastalık akciğerdeki koruyucu mekanizmaları zayıflattığı için tüberküloz (verem) ve akciğer kanseri gelişme riskini artırıyor. Akciğerlerde fibrozis denilen bir çeşit katılaşma da oluyor.