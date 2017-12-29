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Herkes bu valiyi konuşuyor! Festivali iptal etti, 1 milyonu öğrenciye dağıttı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yapılacak yaklaşık 1 milyon lira maliyetli 3 günlük festivali iptal ederek, binden fazla öğrenciyi 8 ay bursa bağladı

Herkes bu valiyi konuşuyor! Festivali iptal etti, 1 milyonu öğrenciye dağıttı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yapılacak yaklaşık 1 milyon lira maliyetli 3 günlük festivali iptal ederek, binden fazla öğrenciyi 8 ay bursa bağladı

29 Aralık 2017 Cuma 12:27
Herkes bu valiyi konuşuyor! Festivali iptal etti, 1 milyonu öğrenciye dağıttı
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TUNCELİ'DE 28-29-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan ve yaklaşık 1 milyon liralık gideri bulunan Munzur Kültür ve Doğa Festivalini Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel iptal ettirdi. Festivali iptal ettiren Vali Sonel, o bütçenin üniversite okuyan öğrencilere burs olarak verileceğini bildirmesinin ardından başlatılan çalışmada sona gelindi. 1 milyon liralık bütçeyi 1 milyon 612 bin TL’ye çıkartan Vali Sonel, Aralık ayı itibariyle ailesi Tunceli’de bulunan bin 8 üniversite öğrencisini tespit ettirip burs verilmeye başlandığını açıkladı.

Valilik ve Belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Sonel, “Tuncelili olup ilimizde veya Türkiye’nin diğer illerinde ve yurt dışında okuyan üniversite öğrencilerine destek olmak istedik. Bu kapsamda belirlediğimiz bin 8 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs vermeye karar verdik" dedi.

"Burslar verilmeye başladı"

İlk bursun bu ay itibariyle verilmeye başlandığını aktaran Vali Sonel, "Temmuz 2018’e kadar devam edecek olup projenin toplam maliyeti 1 milyon 612 bin 800 TL’dir. Aynı zamanda iki ay önce de ilimizde bulunan Munzur Üniversitesi’nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrencimize de 1 yıl boyunca öğle yemeği katkısı sağlamıştık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yüzden her zaman onların yanındayız. Tuncelili öğrencilerimiz ülkemizin neresinde olursa olsunlar yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bunun yanı sıra Tunceli’ye üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilere de destek vereceklerini dile getiren Sonel, kendilerine bu konuda destek veren çalışma arkadaşları ve hayırseverlere teşekkür etti.

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