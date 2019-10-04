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Her yıl 4 bin 500 çocuk koruma altına alınıyor

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, "Geçen yıl 21 bin çocuk korumaya verildi" dedi

GÜNCEL 04.10.2019, 16:54
Her yıl 4 bin 500 çocuk koruma altına alınıyor
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ÇOCUK Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin 500 cocuğun koruma altına alındığını söyledi. Güven, “Önce koruyucu, önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Artık başka seçeneğimiz kalmadığında çocuğu kuruluş hizmetine alıyoruz" dedi.

Geçen yıl 21 bin çocuk korumaya verildi

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun haberinde sözlerine yer verilen Güven, "Koruma altına aldığımız çocukların hiçbirini kendi inisiyatifimizle alma durumunda değiliz. Mutlaka mahkeme kararıyla koruma altına alınmak zorunda. Bazen biz çocuğu alıp mahkeme sürecini başlatıyoruz, bazen kolluk mahkeme sürecini başlatarak koruma kararını alıp bize teslim ediyor. Bakanlık olarak incelemelerimizi yapıyoruz. Eğer bu çocuklardan ailesine dönmesinde bir problem yoksa ailesine döndürüyoruz. 2017'de 16 bin, 2018'de de 21 bin çocuk bir şekilde bizim ilk kabulümüze gelmiş durumda. Bunların önemli kısmını ailesine teslim ettik. Şundan teslim ettik: Bizim açımızdan eğer ailede çok ciddi bir sorun yoksa, yani bu çocuğu istismar veyahut başka türlü problemler söz konusu değilse çocuğu ailesinden koparmak istemiyoruz, mutlaka aileye dönüşünü sağlamaya gayret ediyoruz.

#etleri Genel Müdürü #Selahattin Güven
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