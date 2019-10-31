Her yer beyaza büründü! 'Kış çok fena geçecek'
Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
GÜNCEL 29.10.2019, 19:41
Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da, 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.
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