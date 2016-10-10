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'Her türlü sınava talibiz'

Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı. Kaymakam Tanrıseven, "Alanya olarak her türlü sınava talibiz" dedi

'Her türlü sınava talibiz'

Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı. Kaymakam Tanrıseven, "Alanya olarak her türlü sınava talibiz" dedi

10 Ekim 2016 Pazartesi 13:37
'Her türlü sınava talibiz'
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2017 yılı ÖSYM Başkanlığı’nın uygulayacağı sınavlar ve 16 Ekim 2016 Pazar Günü yapılacak olan KPSS Önlisans sınavı öncesinde, sınavın huzur ve güven içerinde geçmesini sağlamak amacıyla Alanya Kaymakamlığı Toplantı Salonunda “Sınav Koordinasyon Kurulu” toplantısı yapıldı.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI
Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanan kurula; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve diğer yetkililer katıldı. ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan sınav güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, sınav öncesinde, sınav gününde ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında, sınav evrakının muhafaza edilmesinden, sınav esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, bireysel ve organize kopya çekme eylemlerine karşı alınan tedbirlere kadar pek çok önemli konular görüşüldü.
ALKÜ REKTÖRÜ PINARBAŞI 'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK'
Toplantının başlangıcında Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’den sonra söz alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı şunları kaydetti: ”16 Ekim'de yapılacak olan KPSS Önlisans sınavı için gerekli önlemleri aldık. Sınav evrakının muhafaza edilmesi ve bir çok konuda üzerimize düşen her konuda tedbirlerimizi aldık" dedi.
KAYMAKAM TANRISEVEN "4 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ TER DÖKECEK"
15-16 Ekim tarihleri arasında 26. Alanya Triatlonu ve KPSS Önlisans sınavının denk gelmesinden dolayı sınava girecek olan adayların dikkatli olmasını gerektiğini vurgulayan Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, şunları kaydetti: ”16 Ekim'de yapılacak olan KPSS Ön Lisnas Sınavı öncesi ve sınav günü alınacak tedbirleri ele aldık. 26. Alanya Triatlonu ve KPSS Önlisans sınavı aynı günü denk geliyor. Sınava girecek olan adaylarımızın mağdur etmeyecek ve sporcularımızı rahatsız etmeyecek şekilde önem alıyoruz. 2016 yılında yapılan sınavlar güzel bir ortamda geçti. Bu sene de sınavların güzel bir ortamda geçmesini istiyoruz."
TANRISEVEN "ALANYA OLARAK HER TÜRLÜ SINAVA TALİBİZ"
Pazar günü yapılacak olan sınavda 4.354 kişi 15 sınav merkezinde ter dökeceğini belirten Kaymakam Tanrıseven konuşmasını şöyle tamamladı: "Daha çok sınavın Alanya'da yapılmasını istiyoruz. Alanya'nın bu konuda potansiyeli var. Birçok sınav Alanya'da yapılırsa sınava girecek olan adaylarımız hem maddi hem manevi yönden kazanmış olacak. Alanya'da her türlü sınavın yapılması için çalışacağız. Bunun için de bu tür sınavları sorunsuz atlatmalıyız. Sınav gününde nüfus cüzdanlarını kaybeden adaylar sınava alınmadığından dolayı, sınav günü 07.00 ile 10.15 saatleri arasında Alanya Nüfus Müdürlüğü açık olacak. Emniyet ve Jandarma her türlü güvenlik önlemlerini alacaklar. Sınav yapılacak yerlerde, sınav öncesi ve sonrasın da gerekli tedbirler üst seviyede tutulacaktır.”
KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT!
15-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 26. Alanya Triatlonu ve KPSS Önlisans sınavı aynı güne denk gelmesi nedeniyle, 16 Ekim'de KPSS Önlisans sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerine geç kalmaması için daha dikkatli olması gerekmektedir.
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Son Güncelleme: 10.10.2016 13:44
Anahtar Kelimeler:
Her Türlü Sınava TalibizKPSSHasan TanrısevenÖSYM BaşkanlığıÖnlisans Sınavı
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