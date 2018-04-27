'Her şey Alanya'nın huzuru için'

ALANYA Belediyesi'nin yeni Kapalı Salı Pazarı zabıta ek binasında düzenlenen güvenlik ve bilgilendirme toplantısına Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Emniyet Asayiş Büro Amiri İsa Arı, Toplum Destekli Polis Büro Amiri İlyas Çağlayan, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Amiri Bülent Filiz, restoran ve bar işletmecileri katıldı. Turizm sezonu öncesi daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Biz yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli nasıl hizmet verebiliriz, bunun peşindeyiz" dedi. İşletmelerin açılış ve kapanış saatlerinden çığırtkanlık ve hanutçuluğa kadar bir çok konuyu toplantıda görüştüklerini belirten Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Zabıta personeli gece gündüz görevde. Tatili için gelen yerli ve yabancı turistin huzuru ve güveni için tüm önlemler alındı. İşletme sahiplerinden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Alanya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz" mesajı verdi.