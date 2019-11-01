banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Her satırı korkunç! Yakamayınca su kuyusuna atmışlar

Konya’da 3 aydır kayıp olan kişinin cesedi su kuyusunda bulunurken olayın şüphelileri ise şahsın arkadaşı olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL 01.11.2019, 11:39 01.11.2019, 11:47
Her satırı korkunç! Yakamayınca su kuyusuna atmışlar
banner404

KONYA'NIN Ilgın ilçesinde 3 ay önce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yanar’ın arkadaşları tarafından boğazı kesildikten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.
Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir dağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar uzun süre eve gelmeyince ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Ali Yanar’a ait ize rastlanmadı. Ali Yanar’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, kayıp olan Ali Yanar’ın cep telefonu üzerinden en son kimlerle iletişime geçtiğini tespit etti. Arama dokümanlarında Ali Yanar'ın arkadaşları olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine başvurdu. Şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., suçlarını kabul ederek arkadaşlarını öldürdüklerini itiraf etti.
UYUŞTURUCU MADDE VERDİKTEN SONRA BOĞAZINI KESMİŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde, Ali Yanar’ın bir süreliğine kendilerinden yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladığını ve bir süre sonra makineyi geri vermek istememesi üzerine cep telefonuyla tartıştıklarını anlatarak, "Daha sonra tartışma sonrası Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine alkol içme bahanesiyle Ali Yanar ile buluştuk. Burada kendisine uyuşturucu maddede vererek bayılttıklarını ve daha sonra boğazını keserek öldürdüklerini" söyledikleri iddia edildi.
CESEDİ YAKAMAYINCA SU KUYUSUNA ATMIŞLAR
Boğazını kestikleri Ali Yanar’ı cansız bedenini battaniyeye sararak arabaya alıp 50 kilometre uzaklıktaki Doğanhisar Mahallesi'ne bağlı Başköy civarındaki suyu kuyusuna götürdüklerini belirlenen şüphelilerin, cesedi yakma girişiminde bulundukları ancak başarılı olamayınca su kuyusuna atarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.
İki arkadaşın cinayeti itiraf etmesinin ardından Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri cinayeti işledikleri Başköy Mahallesi'ndeki araziye götürdü. Kerim K, ile Hasan M., cumhuriyet savcısına olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu gösterdi. Şüphelilerce kuyuya atılan Ali Yanar’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmayla kuyudan çıkartıldı. Çürümeye başlayan Ali Yanar’ın cesedi kuyudan çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

#konya
Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545