Her paylaşımı ayrı olay! Nusret'in altın videosu sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe, ayar altın kaplamalı et videosuyla sosyal medyayı salladı. Gökçe'nin videosuna binlerce beğeni ve yorum geldi

Her paylaşımı ayrı olay! Nusret'in altın videosu sosyal medyayı salladı
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SOSYETİK kasap Nusret Gökçe, Dubaide'ki zengin müşterilerine eti altın tozuna bulayarak servis etmeye devam ediyor.
Gökçe'nin Instagram hesabından korumalar ve etin özel muhafaza edildiği buzdolabının olduğu video sosyal medyayı salladı.
KORUMALARDAN GEÇEREK ALTINA BULANAN ETLERE ULAŞTI
Nusret Dubai'deki restoranında çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Korumaların durduğu Nusret üstü arandıktan sonra parmak iziyle açılan buzdolabından 24 ayar altın kaplama etleri alıyor. Nusret'in videosu iki saat içinde 2 milyon izlenme oranına ulaştı.
JET SOSYETE TERCİH EDİYOR
Nusret'in Dubai'deki restoranında satılan altın kaplama etler jet sosyete tarafından tercih ediliyor. Daha önce de dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında, 24 ayar altın kaplama antrikot yemiş ve tepki çekmişti.
"NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"
Gökçe'nin videosu kısa sürede 3,5 milyon beğeni alırken birçok kişi tarafından eleştirildi. Nusret'e "Ne yapacağını şaşırdı" ve "Şov yapayım derken ne yapacağınızı şaşırdınız" gibi yorumlar yapıldı.

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