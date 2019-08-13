Her bayram aynı "çile"

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), her bayram yaşanan trafik ve otopark keşmekeşini ekranlara taşıyor. Damlataş bölgesinde otopark yetersizliğinden ötürü kale yamacına park edilen araçlar alıp başını giderken, işgal altındaki yolda yaşanan trafik sıkışıklığı da kaçınılmaz oluyor. Artan nüfusa bağlı olarak katlanan otopark çilesi de günün sonunda hem vatandaşa, hem de turiste ‘Pes’ dedirtiyor.

Ayrıntılar saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…