'Her bağış yeni bir hayat'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzman Nilgün Bilal, hastanenin konferans salonunda Antalya TOBB Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencilerine organ bağışının önemi hakkında konferans verdi. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Nilgün Bilal, organ naklini, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı vericiden veya kadavradan alınan, aynı görevi üslenecek bir organın hastaya nakledilmesi işlemi olarak tanımladı.

SERBEST İRADEYLE BAĞIŞ

Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesinin ise organ bağışı olduğunu ifade eden Bilal, "2238 sayılı yasaya göre 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir" dedi.

'KADAVRA BAĞIŞI YETERSİZ'

Türkiye'nin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplere ve nakil merkezlerine sahip olduğunu vurgulayan Nilgün Bilal, aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizlik olduğuna işaret etti. "Her bağış yeni bir hayattır" diyen Bilal, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak, doku olarak, yüz, rahim, kol, kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır" diye konuştu.

'İKİ TANIKLA BİRLİKTE FORM DOLDURULMALI'

Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların il sağlık müdürlüklerinin yanı sıra hastaneler ve organ nakli yapan merkezlere başvurabileceğini kaydeden Nilgün Bilal, "Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, belirtilen yerlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda form imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir" dedi. Konferansın sonunda Bilal, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.