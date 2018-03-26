Hepsini iç çamaşırının içine saklamış!

ÇEŞME İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün şüphe üzerine, içinde iki kişi bulunan bir otomobili durdurup, arama yapmak istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü E.Ç.'nin eşi S.Ç., araçta bulunan bir miktar esrar ve uyuşturucu madde metamfetamini sütyenine sakladı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan kadın polisler, S.Ç.'nin üzerinde yaptıkları aramada sütyenine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Otomobildeki aramada da 'bong' diye bilinen, esrar içmekte kullanılan düzenek bulundu. Genç çift gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerin ardından şüphelilerden S.Ç. hakkında uyuşturucu kullanmaktan tutanak tutulurken, eşi E.Ç. ise uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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