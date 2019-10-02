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Hepsine el konuldu! Bulgaristan plakalı araçta...

Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobile ise el konuldu

GÜNCEL 02.10.2019, 19:10
Hepsine el konuldu! Bulgaristan plakalı araçta...
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KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi. Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin papağanları getirdiği otomobile de ekipler tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçakçılık polisleri tarafından ele geçirilen 45 papağan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
 

#Bulgaristan
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