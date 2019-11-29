Hemzemin geçitte facia: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı
GÜNCEL 29.11.2019, 21:50
Kaza, saat 17.00 sıralarında Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise hastanede tedaviye alındı.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 29 Kasım 2019
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|13
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. İstanbulspor
|13
|15
|12. Altay
|12
|15
|13. Giresunspor
|12
|13
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6