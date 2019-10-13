Hemzemin geçidinde facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Denizli’de kontrolsüz hemzemin geçidinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre karı koca çift öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
GÜNCEL 13.10.2019, 11:38
KAZA, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahattin D. idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobile Bozkurt ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçidinde geçtiği sırada Eskişehir yönüne giden Pamukkale ekspresi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrilerek durdu. Kazada ilk belirlemelere göre otomobille ilçede düzenlenen bir mevlide giden ve isimleri henüz belirlenemeyen karı koca çift hayatını kaybederken Selahattin D. ise ağır yaralandı.
Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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