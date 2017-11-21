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Hemşirenin 13 yıl süren uyanıklığı

İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail Ö.'nün eskiden yatakhane sorumlusu olduğu kamuya ait yatakhanede 2004'ten bu yana ailesini barındırdığı ortaya çıktı

Hemşirenin 13 yıl süren uyanıklığı

İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail Ö.'nün eskiden yatakhane sorumlusu olduğu kamuya ait yatakhanede 2004'ten bu yana ailesini barındırdığı ortaya çıktı

21 Kasım 2017 Salı 08:00
Hemşirenin 13 yıl süren uyanıklığı
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SABAH Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, sadece bekar kadın hemşirelere tahsis edilen yatakhanede annesi Neziha Ö., kardeşi aynı zamanda üniversitede teknik personel olarak görev yapan Rıdvan Ö., kardeşinin eşi Emine Ö. ve çocukları Emre, Emin, Edanur Ö.'nün kaldığı öğrenildi.

TAVUK BESLEMİŞLER
Hatta şüphelinin yakınlarının kazan dairesinin açıldığı bahçede kümes hayvanları da yetiştirdiği ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan suç duyurusunda, "Mail Ö., İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşire Yatakhanesi'nde kaldığı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından lojman sorumlusu yani yatakhane sorumlusu yapılmıştır. Kendisi de verilen bu görevi kötüye kullanmış olup kamu zararına yol açmıştır" denildi.

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