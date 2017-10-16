Hemşehrileri Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor

BAYKAL'IN Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki yaşadığı apartmanın görevlisi Hasan Uzlu, “ 20 yıldır buradayım. Baykal, çok iyi bir kişidir. Çok iyi bir insan. Her sabah çıkarken bize selam verir. Rahatsızlandığını öğrendik, sağlıklı olmasını temenni ederim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En kısa zamanda aramıza dönmesini istiyoruz” dedi.



"Dualarımız Baykal'la"

Baykal’ın her sabah ve özel günlerde çayını içtiği çay bahçesinin işletmecisi çalışanı Cumhur, “Deniz Baykal komşumuz olur, kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Çok mütevazi ve alçak gönüllüdür. Çayını kahvesini burada içer ve vatandaşlarla sohbet ederdi. Rahatsızlanmasına çok üzüldüm. İnşallah dualarımızla sağlığına kavuşur, aramıza döner. Tek burada çay içerdi. Beni de oğlu gibi severdi. Dualarımız kendisiyle” diye konuştu.